Der Broker XTB etabliert sich als einer der Top-Anbieter am Markt. Das zeigte sich auch beim diesjährigen Test der FUCHSBRIEFE. Was uns an dem Anbieter aufgefallen ist und besonders gut gefällt, besprechen FUCHSBRIEFE-Chefredakteur Stefan Ziermann und Moderator Wolfgang Böhm im gemeinsamen Gespräch.

