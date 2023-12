Die Flut hebt (jetzt) alle Boote – aber wie lange noch?

Bei den Stockstreet-Börsenbriefen hat es jüngst eine Vielzahl von Gewinnmitnahmen gegeben. Alleine am Montag waren es fünf.

Andererseits hat es aber auch einen Grund, warum es zu den Gewinnmitnahmen kommt und die Trades zum Teil nur so kurz im Depot verweilen. Denn es finden derzeit immer mehr Übertreibungen statt. Bei den Aktienindizes ist dies schon längst der Fall. Hier setzt sich die Kursrally aber dennoch scheinbar unaufhörlich fort. Und das zieht inzwischen immer mehr Aktien mit nach oben, die bislang noch nicht stark gestiegen waren – teilweise aus gutem Grund. Aber letztlich hebt die Flut alle Boote, lautet ein Spruch, den man an den Börsen öfter hört.

Anleger im Kaufrausch

Man muss sich aber die Frage stellen, ob es angemessen ist, dass ein Unternehmen plötzlich rund 20 % mehr wert sein soll als noch vor gerade einmal 5 Wochen. In Einzelfällen kann das natürlich sein, wenn das Unternehmen zum Beispiel höhere Umsätze und/oder Gewinne meldet oder die Aktie zuvor (zu) stark gefallen war. Aber in der Marktbreite, in der das derzeit stattfindet, kann man dieses Kursgeschehen eigentlich nur mit einem Kaufrausch der Anleger begründen.

Es wird derzeit versucht, noch möglichst schnell alles nach oben zu treiben. Findet irgendwo ein Kursanstieg statt, lockt dieser sofort weitere Käufer an. Und Werte, die noch nicht stark gestiegen sind, erscheinen plötzlich attraktiv. Auf Qualität oder fundamentale Fakten wird dabei nicht geschaut. Es zählt nur der mögliche Kursgewinn.

Im Fall einer Korrektur kann es schnell abwärts gehen

Und so kommt es derzeit zu massiven Kurssprüngen binnen kürzester Zeit, die dann natürlich auch schnell eine charttechnische Übertreibung darstellen. Und da es nach den extremen Kursanstiegen der vergangenen Wochen und Monate jederzeit am Gesamtmarkt zu einer Korrektur kommen kann, muss man aktuell kurzfristig agieren: Schnell rein in einen Wert – und dann auch schnell die Gewinne mitnehmen. Denn bei einzelnen Werten kann es im Falle einer (allgemeinen) Korrektur auch mal schnell 20 % abwärts gehen, vor allem bei zuvor sehr weit gestiegenen Kursen.