Die erste Leitzinsänderung seit Juni 2022 brachte daher kaum eine Reaktion am Markt mit sich. Der tschechische Leitindex PX trat mit plus 0,02 Prozent bei 1395,80 Punkten nahezu auf der Stelle. Bei den Einzelwerten standen Zuwächsen von bis zu 0,4 Prozent bei den Bankenaktien Komercni Banka und Erste Group ein Minus von 0,6 Prozent beim Versorger CEZ gegenüber.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsen Osteuropas haben die Handelsplätze in Budapest und Moskau am Donnerstag teils deutliche Verluste verzeichnet. In Warschau hingegen wurden moderate Gewinne verbucht. Insgesamt verlief das Geschäft am vorletzten Handelstag vor Weihnachten ruhig und mit geringen Umsätzen.

Schreibe Deinen Kommentar