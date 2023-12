Der chinesische Tesla-Konkurrent Build Your Dreams (BYD) will seine erste europäische Produktionsstätte in Ungarn errichten. Die Fabrik soll in der südungarischen Stadt Szeged entstehen und Tausende von Arbeitsplätzen schaffen. Das gab der ungarische Außenminister Peter Szijjarto heute in Budapest bekannt, wie der Fernsehsender ntv berichtet.



Es handele sich um eine der größten Investitionen in der Geschichte Ungarns, sagte Szijjarto, ohne allerdings genaue Zahlen zur Investitionssumme zu nennen.

BYD (Build Your Dreams) ist ein führendes chinesisches Unternehmen im Bereich Elektromobilität und erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 1995 hat sich BYD von einem Batteriehersteller zu einem der weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen und wiederaufladbaren Batterien entwickelt. Mit einer breiten Produktpalette, die von Elektroautos bis hin zu Energiespeicherlösungen reicht, und hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist BYD ein wichtiger Akteur in der globalen nachhaltigen Wirtschaft.

An der Börse in Hongkong notiert die BYD-Aktie derzeit leicht im Plus. Eine Aktie kostet derzeit 202,60 Hongkong-Dollar.