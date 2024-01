Per E-Mail teilen

Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

Zuvor hieß es im Insight: "Die RWE-Aktien befinden sich weiter über dem wichtigen 10er-EMA und deuten damit weitere Stärke an. Allerdings dürften sich die Papiere am heutigen letzten Börsentag im Jahr 2023 wohl nur in einer geringen Handelsspanne bewegen. Im kommenden Jahr 2024 könnte es aber direkt weiter aufwärtsgehen. Der Durchbruch nach oben über den 10er-EMA hat geklappt, ein weiteres Long-Signal wurde damit generiert. Es ist nun mit einem weiteren Hochlauf bis in den Bereich von 41,00/41,10 Euro zu rechnen. Geht es weiter höher, wäre ein Anstieg zum Widerstand um 41,73 Euro zu erwarten."

