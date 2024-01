Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren

Shopify, die dritte Aktie, ist eine der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Plattformen weltweit. Trotz eines Rückschlags im Jahr 2022 aufgrund steigender Zinsen, hat Shopify durch Kostensenkungen einen soliden freien Cashflow erzielt. Mit einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 43 Prozent in den vergangenen drei Jahren und wachsenden Partnerschaften mit Marken wie Crate & Barrel, Allbirds und Blendjet, sei Shopify gut positioniert für 2024.

Abschließend rundet Nvidia die sogenannten "Fab Four" ab. Die steigende Nachfrage nach KI-Chips treibt die Umsätze und Gewinne von Nvidia in die Höhe. Mit einer Konsensschätzung für den Gewinn pro Aktie, die in den vergangenen 90 Tagen um 23 Prozent gestiegen ist, deutet Motley Fool zufolge alles darauf hin, dass Nvidia auch 2024 ein starkes Jahr bevorsteht, möglicherweise sogar besser als in 2023.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion