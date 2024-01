Insgesamt zeigten sich die Fed-Mitglieder dabei vorsichtiger als der Markt erwartet hatte, auch wenn fast alle Spitzenbeamten in ihren Prognosen eine gewisse Lockerung im Jahr 2024 einkalkulierten. "Wir glauben nicht, dass die Fed plant, die Zinssätze in nächster Zeit zu senken", sagte Ellen Zentner, Chefvolkswirtin bei Morgan Stanley in einer Einschätzung der Veröffentlichung.

Bei ihrer jüngsten Zinsentscheidung im Dezember haben die US-Währungshüter angedeutet, dass sie in 2024 mit Zinssenkungen rechnen. Gleichzeitig wiesen sie jedoch auch darauf hin, dass eine Entwicklung der US-Wirtschaft möglich sei, die weitere Zinserhöhungen angemessen machen würde. Das geht aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der Sitzung hervor.

Die Fed-Vertreter betonten, dass diese Prognosen mit einem "ungewöhnlich hohen Maß an Unsicherheit" verbunden seien. Dem Protokoll zufolge sagten "mehrere" Beamte, dass die Fed ihren Leitzins möglicherweise "länger als derzeit erwartet" konstant halten müsse, während "einige" Beamte auf eine gewisse Lockerung drängten.

Vor der Veröffentlichung des Protokolls hatten Händler auf bis zu sieben Zinssenkungen in diesem Jahr um jeweils einen Viertelpunkt gehofft – mehr als doppelt so viele, wie die Entscheidungsträger angekündigt hatten. Ein Grund dafür, dass der Markt mit so vielen Zinssenkungen rechnete, waren die Änderungen, die die Fed im Dezember an ihrer Grundsatzerklärung vorgenommen hatte.

Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen fällt

Fed-Funds-Futures spiegeln aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 72,7 Prozent wider, dass die Fed die Zinssätze bis zur Fed-Sitzung im März um mindestens einen Viertelpunkt senkt, gegenüber 79 Prozent am Dienstag, so das CME FedWatch-Tool. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze bis Dezember um mindestens sechs Viertelpunkte senken wird, sackte nach der Veröffentlichung ebenfalls ab.

Die Bond-Renditen sind in den ersten beiden Handelstagen des Jahres 2024 zurückgegangen, während die Aktien ebenfalls nachgaben. Nach der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls fielen die Aktien weiter zurück, während die Renditen zwischen Gewinnen und Verlusten schwankten und der Dollar gegenüber dem Euro und dem japanischen Yen zulegte.

Vor der Veröffentlichung des Dezember-Arbeitsmarktberichts am Freitag bewerteten die Anleger auch eine Reihe von Wirtschaftsdaten, darunter den vielbeachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe, der im Dezember um 0,7 Prozentpunkte auf 47,4 stieg. Der Index liegt seit 14 Monaten in Folge unter 50, was auf einen Rückgang der Aktivität hindeutet.

Unabhängig davon gab das US-Arbeitsministerium bekannt, dass die Zahl der offenen Stellen im November auf ein 32-Monats-Tief von 8,8 Millionen gesunken ist – ein weiteres Anzeichen dafür, dass der lang anhaltende Einstellungsboom in den USA als Reaktion auf die höheren Zinssätze nachlässt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

