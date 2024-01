Aktienmärkte: Es sind die Zinsen, stupid!

Für die Aktienmärkte gilt derzeit: es sind die Zinsen, stupid! Denn es war die Hoffnung auf schnell sinkende Zinsen, die seit Ende Oktober die Rally der Aktienmärkte befeuert hatte. Seit Jahresbeginn aber wächst der Zweifel: was ist, wenn die US-Notenbank Fed die Zinsen doch nicht so oft senkt wie von den Märkten bisher eingepreist? Daher steigen nun die Renditen wieder (Gegenwind für Aktien), vor allem weil heute Daten vom US-Arbeitsmarkt durchweg besser ausfielen als erwartet (Erstanträge, ADP und Challenger Job Cuts). Das schürt die Sorge, dass die morgigen "großen" US-Arbeitsmarktdaten doch besser ausfallen könnten als erwartet - was, wenn es denn so kommen sollte, nicht gerade eine Steilvorlage für die Fed wäre, die Zinsen bereits im März zu senken..

Hinweise aus Video:

