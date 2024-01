NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich am Freitag die Indizes nach Wirtschaftsdaten mit einer klaren Richtung schwergetan. Nach einem Auf und Ab setzte sich letztlich eine leicht positive Tendenz durch.

So schloss der Dow Jones Industrial mit plus 0,07 Prozent auf 37 466,11 Punkte. Damit verbuchte der US-Leitindex in der ersten Woche des neuen Jahres gleichwohl einen Verlust von 0,6 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg am Freitag um 0,15 Prozent auf 16 305,98 Punkte. Der im Vorjahr mit plus 54 Prozent besonders stark gelaufene Index ließ in dieser Woche deutlicher Federn, die Wochenbilanz zeigt ein Minus von 3,1 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zum Freitagsschluss um 0,18 Prozent auf 4697,24 Zähler nach oben.