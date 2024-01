Potenzielle Emittenten von Bitcoin-ETFs haben bis Montagmorgen in Washington Zeit, um letzte Änderungen an ihren Anträgen vorzunehmen, wie Bloomberg berichtet. Die SEC selbst hat bis zum 10. Januar Zeit, um zumindest einen dieser Anträge zu bearbeiten, und Krypto-Insider haben spekuliert, dass die Aufsichtsbehörde dieses Datum nutzen wird, um eine ganze Reihe von Entscheidungen auf einmal zu verkünden.

Mehrere Emittenten erklärten am Freitag, dass sie mit der endgültigen Genehmigung der S-1-Anträge am späten Dienstag oder Mittwoch rechnen, berichtet Reuters. Wenn die SEC beide erforderlichen Genehmigungen erteilt, könnten die ETFs bereits am darauf folgenden Werktag mit dem Handel beginnen.

Milliarden-Zuflüsse?

Befürworter von Bitcoin argumentieren, dass ETFs, die auf dem größten Krypto-Token basieren, einen Wendepunkt für digitale Vermögenswerte darstellen würden. Es stehen Milliarden von US-Dollar auf dem Spiel, in Form von potenziellen Zuflüssen sowohl von Kleinanlegern als auch von institutionellen Anlegern.

"Der Markt unterschätzt immer noch die potenziellen Auswirkungen einer Bitcoin-ETF-Zulassung", sagte Michael Anderson, Mitbegründer des Krypto-Venture-Unternehmens Framework Ventures. Doch die SEC hat sich bisher geweigert, ein solches Produkt zuzulassen, da sie Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes und des Potenzials zur Marktmanipulation hatte.

Seit August, als die SEC einen wichtigen Rechtsstreit gegen den Krypto-Vermögensverwalter Grayscale Investments verlor, häufen sich jedoch Spekulationen, dass die Aufsichtsbehörde dem wachsenden Interesse an dem Produkt nachgeben muss.

160 Prozent Rallye

Marktwetten auf eine baldige Zulassung haben den Bitcoin-Kurs im vergangenen Jahr um rund 160 Prozent in die Höhe getrieben. Dies reichte jedoch nicht aus, um das Rekordhoch vom November 2021 zu erreichen, als Bitcoin fast 69.000 US-Dollar kostete.

Seit Anfang 2024 hält sich der Token in einer relativ engen Spanne um 44.000 US-Dollar. Am Montagmorgen fiel er um etwa 1,5 Prozent auf 43.640 US-Dollar und war damit Teil eines größeren Rückgangs an den Kryptomärkten zu Beginn der Arbeitswoche.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion