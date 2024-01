Gotham City, das von Daniel Yu und Cyrus de Weck geleitet wird, veröffentlichte am Dienstag einen 70-seitigen Bericht, in dem es heißt, dass der Aktienmarkt "das Unternehmen anscheinend grundlegend missversteht" und die Aktien des Unternehmens "nicht investierbar" seien.

Die Aktie des spanischen Blutplasmaunternehmens Grifols crasht in Madrid zeitweise um bis zu 42 Prozent, nachdem der Leerverkäufer Gotham City Research einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem die Finanzberichterstattung des Unternehmens kritisiert wurde.

In dem Bericht wird behauptet, dass Grifols die Gewinne von Einheiten konsolidiert hat, die es nicht kontrolliert, und dass es den Gewinn zu hoch angesetzt habe, um den Verschuldungsgrad durch eine "trügerische und falsche" Behandlung der Finanzberichte künstlich zu reduzieren.

Auch die im Oktober 2028 fälligen Anleihen von Grifols im Wert von 1,4 Milliarden Euro fielen am Dienstag um 8,3 Cent auf 82,7 Cent und verzeichneten damit den stärksten Rückgang seit der Emission im Jahr 2021, so die Daten von CBBT.

Der in New York ansässige Leerverkäufer schätzt, dass der Verschuldungsgrad von Grifols mindestens das 9,6-fache des Ebitda beträgt, während das Unternehmen das 6,7-fache angibt, und dass die Gewinne des Unternehmens um mindestens 32 Prozent zu hoch angegeben sind. Wie Bloomberg berichtet, wies Grifols die Behauptungen von Gotham entschieden zurück und erklärte, der Bericht enthalte "falsche Informationen und Spekulationen". Das Unternehmen unterstrich seine Praxis, sämtliche relevanten Informationen zu wichtigen Transaktionen "mit einem Höchstmaß an Integrität und Transparenz" zu veröffentlichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

