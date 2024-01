Spiegeln die Kurse die Nachrichtenlage korrekt wieder?

von Sven Weisenhaus

Die Kurse an den Aktienmärkten laufen weiterhin wenig volatil und äußerst stabil. Von einer größeren allgemeinen Korrektur nach der extrem starken Rally des vergangenen Jahres ist derzeit immer noch weit und breit nichts zu sehen. Man könnte daher von einer anhaltenden Stärke des gesamten Aktienmärktes ausgehen. Allerdings scheint das nach wie vor nur oberflächlich so. Denn wenn man sich die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe ansieht, dann findet man dort immer noch unzählige Titel, deren Kurse nicht so recht von der letztjährigen Rally profitieren konnten.

Während die Aktienindizes der USA aktuell noch in der Nähe ihrer Schlusskurse des Vorjahres notieren, ebenso wie unser heimischer DAX, sieht es bei MDAX, SDAX und TecDAX etwas anders aus. Diese drei Aktienindizes liegen derzeit jeweils mehr als 2 % im Minus. Der MDAX (siehe folgender Chart) ist mit einem Minus von fast 3 % davon zur Zeit der Schwächste.