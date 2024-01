Lange Zeit schien die Erholungsrallye des Bitcoin an der Aktie der Bitcoin Group SE vorbeizugehen. Doch kurz vor dem Jahreswechsel startete die Aktie des Krypto-Unternehmens mit Sitz im nordrhein-westfälischen Herford eine fulminante Aufholjagd. Die Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA sorgte für eine positive Branchenstimmung, die den Kurs der Krypto-Aktie maßgeblich beeinflusste.



Innerhalb eines Monats legte die Aktie um mehr als 70 Prozent hinzu:





Während der Bitcoin selbst nach der wegweisenden Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC nur langsam Fahrt aufnahm, erlebte die Aktie der Bitcoin Group einen deutlichen Schub. Bis zum späten Donnerstagnachmittag stieg das Papier um rund zehn Prozent auf 40,80 Euro. Im Tagesverlauf erreichte sie sogar ein zwischenzeitliches Hoch von über 20 Prozent und markierte mit 46,00 Euro den höchsten Stand seit rund zwei Jahren.



Doch am Freitagmorgen scheint die Rallye schon wieder vorbei zu sein. Aktuell notiert die Aktie mehr als 4,5 Prozent im Minus. Eine Aktie kostet derzeit 39,85 Euro.

