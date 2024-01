Ergänzend zum RoboMarkets-Webinar hier seine Einschätzung zum Markt. (Sie möchten RoboMarkets als professionellen Broker testen und die Vorzüge kennenlernen? Dann schauen Sie sich im Vergleich die Konditionen für FX-Trading an oder testen Sie die Follower-Konten oder werden selbst Signalgeber für andere. Auf robomarkets.de erhalten Sie eine Übersicht zu allen Angeboten. )

DAX: Statistik ist nicht alles

Die sonst so verlässliche Santa Claus-Rally (letzte fünf Handelstage im Dezember und die ersten beiden Handelstage des neuen Jahres) ist an den Aktienmärkten weitgehend ausgeblieben. Nun ruhen die Hoffnungen auf einem anderen Phänomen: Statistikfreunde schauen gerne auf die Performance der ersten fünf Handelstage, um daraus eine Tendenz für das Gesamtjahr abzuleiten.

In 25 von 36 Jahren seit 1988 hat die Wertentwicklung in diesem kurzen Zeitraum immerhin die weitere Richtung vom sechsten Handelstag bis zum Jahresende richtig angezeigt – eine durchaus respektable Trefferquote von knapp 70 Prozent. Nun kann man trefflich darüber streiten, ob dies reiner Zufall ist und andere beliebige Zeiträume ähnliche Ergebnisse liefern. Jedenfalls wäre es für den DAX nicht nur wegen der 5-Tage-Regel gut, wenn er das Referenzniveau von Ende 2023 bei 16.752 Punkten schnell wieder zurückerobern würde.

Aus der Vogelperspektive betrachtet sitzen die Bullen weiterhin fest im Sattel. Im Wochenchart dominieren steigende Hoch- und Tiefpunkte, gleichzeitig notiert der DAX über seiner aufwärts gerichteten 200-Tage-Linie (violett). Ein Zeichen der Stärke sind auch die bislang ausgebliebenen Gewinnmitnahmen trotz der starken Jahresendrally. Wer investiert ist, rechnet offenbar mit einem weiterhin freundlichen Umfeld, für Späteinsteiger gibt es kaum Chancen. Vor größeren Korrekturen ist der DAX auch dank der massiven Haltezone um 15.500 bis 16.000 gut geschützt. Hier verlaufen die umsatzstärkste Kurszone der vergangenen knapp drei Jahre, der 200-Tage-Durchschnitt sowie die alten Hochs aus dem Jahr 2021.

Dennoch bleibt das Umfeld nicht einfach. Aus technischer Sicht ist der Aufwärtsimpuls zwar intakt. Eine übergeordnete Aufwärtstrendlinie um 17.000 (grün gestrichelt) erweist sich aber seit Sommer 2023 als Bremsfaktor. Zudem erhält der Markt Gegenwind durch die schwache Saisonalität in Wahljahren. Erst im April dreht dieser Faktor wieder in den positiven Bereich. Von daher ist mit einer Fortsetzung der Konsolidierung zu rechnen, zumal das Eis zunehmend schmilzt. Inzwischen behaupten nur noch die Hälfte der DAX-Aktien ihren Monatsdurchschnitt. Im November lag die Quote noch bei 100 Prozent.