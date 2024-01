Das Jahr 2023 war geprägt von geopolitischen Unsicherheiten und anhaltender Inflation, welche die Konsumentenstimmung in vielen Ländern dämpften. Trotzdem konnte Lindt & Sprüngli ein Rekordergebnis erzielen. Ein Schlüsselfaktor für diesen Erfolg war die Fähigkeit des Unternehmens, die Kostensteigerungen bei den Rohstoffen, insbesondere beim Kakao , dessen Preis sich fast verdoppelte, durch Effizienzsteigerungen und Prozessverbesserungen in den Produktionsstätten teilweise zu kompensieren. Die verbleibenden Kosten wurden erfolgreich über Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben.

Lindt & Sprüngli verstärkte zudem seine Online-Präsenz durch den Ausbau der eigenen E-Shops und die enge Zusammenarbeit mit Online-Händlern. Die Positionierung als führende Marke im Premium-Schokoladensegment zahlte sich erneut aus.

Geschenkformate, Pralinés und Hohlfiguren haben sich im Sortiment durchgesetzt und zu einer höheren Wertschöpfung geführt. Insbesondere die Lindor-Pralinen, die wichtigste Produktlinie des Unternehmens, erzielten in allen Regionen ein zweistelliges Wachstum. Lindt & Sprüngli lancierte im Berichtsjahr zudem verschiedene Innovationen, darunter den Lindt Choco Wafer in Grossbritannien, Italien und Bulgarien sowie die "Non-Dairy"-Lindor-Kugeln in den USA.

In Europa erzielte das Unternehmen ein organisches Wachstum von 9,1 Prozent, in Nordamerika von 11,0 Prozent und in der Region "Rest der Welt" von beeindruckenden 12,9 Prozent. Besonders gut entwickelte sich das Geschäft in Japan und Brasilien sowie in Australien, dem umsatzstärksten Land der Region.

Im Geschäftsjahr 2023 streben die Schweizer eine operative Gewinnmarge (EBIT) von circa 15,5 Prozent an, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr mit 15,0 Prozent darstellt. Das Unternehmen prognostiziert für den Reingewinn einen erheblichen positiven Sondereffekt, welcher eine außergewöhnlich niedrige Steuerquote von weniger als 15 Prozent zur Folge haben wird. Dies ist auf die Einführung einer globalen Mindestbesteuerung und die Umsetzung der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) in der Schweiz zurückzuführen.

Mehr Details zum Jahresabschluss 2023 folgen am 5. März 2024

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Lindt & Sprüngli ein organisches Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent und strebt eine Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20-40 Basispunkten an, was innerhalb des mittel- bis langfristigen Zielkorridors des Unternehmens liegt.



Am Dienstagmorgen liegt die Aktie der Schweizer 4,4 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 108.400 Schweizer Franken.

Die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Partizipsch. Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,45 % und einem Kurs von 11.710EUR gehandelt.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

