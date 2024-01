Was die Bullenstimmung zum Jahreswechsel bedeutet

nach dem Hin und Her an den Aktienmärkten zu Jahresbeginn, das wenig zielgerichtet war, bekamen die Anleger gestern wieder etwas mehr Bedenkzeit in Form eines Börsenfeiertags (Martin Luther King Day). Das gab ihnen und uns Gelegenheit, über die aufgekratzte Stimmung nachzudenken.

Ungebrochener Optimismus

Denn der Fehlstart ins Börsenjahr 2024 ficht die Bullen nicht an. Ihr Optimismus bleibt ungebrochen, und der Verlauf der Vorwoche gibt ihnen recht: Von dem Fehlstart ist nur noch ein kleiner Stolperer übriggeblieben – die Bullen konnten den Bären wieder einmal den Schneid abkaufen.

Der ungebrochene Optimismus zeigt sich auch im Anleger-Sentiment. Die vielbeachtete Stimmungsumfrage der US-Privatanleger laut der American Association of Individual Investors (AAII) ergab in der Vorwoche zum 8. Mal in Folge einen Bullenanteil von mehr als 45 %. Das gab es zuletzt 2011, und in der gesamten Historie der Umfrage seit 1987 kam es erst zu 7 solcher Serien.

Dazu der folgende Chart:

Quellen: MarketMaker mit Daten von VWD, AAII, eigene Berechnungen

Ein seltenes bullishes Signal

Im untersten Chartteil ist der Bullenanteil dargestellt, der von der AAII wöchentlich erhoben wird (grüne Kurve). Die blaue Kurve im mittleren Chartteil zählt, wie oft in Folge dabei ein Bullenanteil von 45 % oder mehr erreicht wird. Sie sehen, dass es dabei nur selten zu auffälligen Spitzen kommt – eine anhaltende sehr bullishe Stimmung ist also die Ausnahme.

Zuletzt kam es im Januar 2018 und im April 2021 immerhin jeweils 7 Wochen in Folge zu derart hohen Werten. Und beide Male geschah dies am Ende einer längeren Rally – im Januar 2018 brachen die Kurse bereits ein paar Tage später kräftig ein!

Im obersten Chartteil habe ich die Zeitpunkte, an denen es (wie jetzt) zum 8. Mal in Folge zu einem Bullenanteil von 45 % oder mehr kam, mit roten Dreiecken dargestellt. Scheinbar traten die meisten mitten in einer Rally auf – die Kurse stiegen danach überwiegend weiter. Dieser Eindruck ist aber nur aus längerfristiger Perspektive richtig. Auf Sicht der nächsten Monate nach diesen Signalen ist die Bilanz durchwachsen.