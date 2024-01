Entscheidung im Tech-Sektor

Diese geht jetzt in ihre heiße Phase. Bis zur Vorwoche haben erst 10 % der Unternehmen des S&P 500 ihre Zahlen vorgelegt, am Ende dieser Woche werden es schon 25 % sein:

in der Vorwoche hatte ich Bedenken geäußert , ob die Stärke des Nasdaq 100 Bestand hat. Prompt hat der Index neue Allzeithochs markiert – und das sogar sehr überzeugend. In dieser Woche könnte es mit den Kursen weiter nach oben gehen. Oder auch nicht. Das hängt vom weiteren Verlauf der US-Quartalsberichtssaison ab.

Quelle: LSEG Data & Analytics, eigene Berechnungen

Mit seinem Ausbruch auf neue Hochs hat der Nasdaq 100 meine Bedenken widerlegt. Dabei hat er ein klares charttechnisches Signal gesendet:

Bereits in der Vorwoche verwies ich darauf, dass der Kurs „zu früh“ – also vor der dünnen grünen Linie – nach oben gedreht und damit einen ersten bullishen Hinweis gegeben hat. Am Donnerstag folgte das klar bullishe Signal, indem der Index mit einer großen Kurslücke (grüne Ellipse) zurück über das alte Allzeithoch (rot gestrichelte Linie) sprang und damit das entsprechende bearishe Signal (rote Ellipse) eins zu eins neutralisierte.

TSMC treibt Nasdaq 100 auf neues Allzeithoch

Dabei erreichte der Nasdaq 100 zugleich auch ein neues Allzeithoch und bestätigte diese Stärke am Freitag mit einer weiteren uneingeschränkt bullishen Kerze, mit der er das Hoch nicht nur weiter nach oben schob, sondern – mit einer weiteren Kurslücke – auch die runde 17.000-Punkte-Marke überwand.

Auslöser für diese neue Stärke waren positive Ergebnisse großer Tech-Unternehmen in der Quartalsberichtssaison: Am Donnerstag überraschte der weltgrößte Chipproduzent TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) mit Zahlen, die besser als erwartet ausfielen. Das beflügelte auch die Tech-Werte insgesamt, denn die Halbleiterbranche gilt als Zugpferd für andere Tech-Branchen (z.B. die Zulieferer der Chiphersteller) und die Konjunktur allgemein.

Diese positive Stimmung hielt auch am Freitag an, und das ohne neue Nachrichten aus dem Tech-Sektor: Aktien aus dem Halbleitersektor wie AMD (+7,1 %), Qualcomm (+4,6 %), Nvidia (+4,2 %), Texas Instruments (+4,1 %) oder Intel (+3,0 %) stiegen deutlich stärker als der Nasdaq 100 (+2,0 %). Damit ließ der Index der Halbleiterbranche (+4,2 %) den gesamten Tech-Sektor (+2,3 %) klar hinter sich.