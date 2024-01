In einer Unternehmensmitteilung wurde betont, dass das Geschäftsumfeld weiterhin schwer vorhersehbar bleibe. "Hyundai Motor geht davon aus, dass das Geschäftsumfeld aufgrund der makroökonomischen Unsicherheiten, die sich auf die Schwellenländer konzentrieren, und der Verlangsamung der Realwirtschaft weiterhin schwer vorhersehbar sein wird."

Ein wichtiger Faktor, der zum Verfehlen des Gewinnziels beitrug, war der Verlust von 287 Milliarden Won (219 Millionen US-Dollar), der aus dem Verkauf der Fabrik in Russland resultierte. Dieses Werk wurde im März 2022, einen Monat nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, stillgelegt.

Trotz der Herausforderungen strebt Hyundai für das laufende Jahr ein Absatzwachstum zwischen 4,0 Prozent und 5,0 Prozent an. In Nordamerika soll der Fahrzeugabsatz um 4,9 Prozent steigen, in China um 3,7 Prozent und in Europa um 0,6 Prozent sinken.

Die Absatzprognose des Unternehmens wird von Analysten als "relativ konservativ" eingestuft. Shin Yoon-chul, Analyst bei Kiwoom Securities, sagte, dies spiegele "den offensichtlichen Rückgang der Nachfrage im gesamten Automobilsektor in den USA, dem größten Markt von Hyundai, wider". Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen seinen Absatz in den USA um 14 Prozent steigern.

An der Frankfurter Börse notiert die Hyundai-Aktie am Donnerstagnachmittag rund 1,3 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 37,90 Euro.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

