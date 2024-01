Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten zwei Wochen um fast 20 Prozent gefallen, nachdem eine neue Generation börsengehandelter US-Fonds auf den Markt gekommen ist, die in die Kryptowährung investieren. Einige Analysten gehen dennoch davon aus, dass der digitale Vermögenswert bis Ende des Jahres ein Allzeithoch erreichen wird.

Bitcoin wurde am frühen Freitag bei rund 40.029 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von mehr als 19 Prozent gegenüber dem zyklischen Hoch von 49.042 US-Dollar am 11. Januar entspricht. Das Jahreshoch hatte die Digitalwährung laut Daten von CoinDesk am ersten Handelstag der neuen Spot-ETFs erreicht, deren Genehmigung ein langwieriger Prozess gewesen war. Die Kryptowährung liegt immer noch mehr als 40 Prozent unter ihrem Allzeithoch von rund 68.990 US-Dollar im Jahr 2021.