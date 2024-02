Damit will das Unternehmen die steigende Nachfrage nach dem Gewichtsverlustmedikament Wegovy decken. Diese Akquisition beinhaltet laut Reuters den Übergang von drei Produktionsstätten von Catalent an Novo Nordisk, die eine Schlüsselrolle in der Abfüllung und Verpackung von Wegovy spielen.

Catalent, bekannt als Hauptlieferant für Novo Nordisk, verzeichnete einen Aktienkursanstieg im zweistelligen Prozentbereich im vorbörslichen Handel auf über 60 US-Dollar – unmittelbar nach Bekanntgabe der Übernahme.