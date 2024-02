Auch Anlegerliebling BYD profitiert vom Rebound der China-Aktien und kann nach einer langen Durststrecke mit einem Plus von 5,36 Prozent den Handel beenden. Die Titel haben seit Jahresbeginn über 15 Prozent an Wert eingebüßt.

Der CSI 300 Index hat den Dienstagshandel 3,48 Prozent höher geschlossen, während der Hang Seng China Enterprises Index, der die wichtigsten in Hongkong notierten chinesischen Unternehmen umfasst, um 4,91 Prozent zulegte. Investoren hatten in den vergangenen beiden Sitzungen mit heftigen Marktschwankungen zu kämpfen.

Die Kursgewinne kamen zustande, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Aktienkrise ergriffen hatte, darunter die Ausweitung der Handelsbeschränkungen für bestimmte Anleger und die Zusage des Staatsfonds, seine Bestände an börsengehandelten Fonds weiter zu erhöhen, um die Marktstabilität zu gewährleisten.

Die Nachricht, dass die Regulierungsbehörden planen, Präsident Xi Jinping bereits am Dienstag über die Märkte zu informieren, schürte ebenfalls den Optimismus über weitere konzertierte Bemühungen zur Ankurbelung der Aktienkurse.

Laut Thomas Altmann von QC Partners hat der Ausverkauf an den Börsen in China damit die höchst mögliche Ebene erreicht. "Xi Jinping befasst sich persönlich mit dem Absturz der Aktienkurse im Reich der Mitte. Auf dem Parkett kommt das gut an. In Shanghai, Shenzhen und Hong Kong wird heute kräftig gekauft."

Dies folgt auf mehrere Erklärungen der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde in den letzten Tagen, die darauf abzielen, die Nerven der Anleger zu beruhigen. "Im Moment sucht der Markt nach klareren Signalen für die wirtschaftliche Erholung", sagte Marcella Chow, globale Marktstrategin bei JPMorgan Asset Management, gegenüber Bloomberg. "Die Erwartungen sind nach wie vor recht niedrig – die Märkte und Investoren haben immer noch mit der schwachen wirtschaftlichen Erholung zu kämpfen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

