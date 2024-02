Dieser Optimismus wird durch eine steigende Nachfrage nach seinen Produkten für Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) befeuert, was sich im jüngsten Quartalsbericht abbildet und zu einem Anstieg der Monolithic-Aktien des Unternehmens um rund sechs Prozent im nachbörslichen Handel führte.

Das Unternehmen, dessen Module in Servern und Rechenzentren zum Einsatz kommen, steht dank des erwarteten KI-Booms vor einer günstigen Marktlage – wie Reuters berichtet. Analysten sehen in dieser Entwicklung eine Möglichkeit für Monolithic Power, die schwächelnde Nachfrage in anderen Bereichen wie der Automobil- und Industriebranche auszugleichen.