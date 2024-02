Nasdaq erreicht 18.000: Nvidia und die Ki-Euphorie!

Der Nasdaq 100 erreicht mit dem Sprung über die Marke von 18.000 Punkten einen neuen Meilenstein - getrieben vor allem durch die KI-Euphorie um Nvidia. Nvidia hat nun Amazon und Google überholt in Sachen Marktkapitalisierung, damit ist es nun das viertwertvollste Unternehmen der Welt. Auch der britische Chip-Konzern Arm wird heute wieder massiv nach oben getrieben (+30%) - das erinnert alles immer mehr an die Dotcon-Blase. Umso wichtiger werden die Zahlen von Nvidia nächste Woche - daran hängt letztlich die gesamte KI-Euphorie. Morgen die Zahlen zur Inflation in den USA - laut Fed-Aussagen dürften jedoch so oder so die Zinsen im März noch nicht sinken. Je höher die Märkte steigen, umso schwerer dürfte sich die Fed tun, die Geldpolitik zu lockern..

1. Zinsen: Doch EZB-März-Prognosen entscheidend? Kakophonie geht weiter

2. Gewerbeimmobilien: Rekord-Preiseinbruch laut Pfandbriefbanken

