Wenn die Aktionäre zustimmen, wird Polymetal das Geschäft für 3,69 Milliarden US-Dollar an das russische Bergbauunternehmen JSC Mangazeya Plus , eine Tochter von Mangazeya Mining , verkaufen, um sich vollständig aus der Russischen Föderation zurückzuziehen und seine Aktivitäten auf Kasachstan zu konzentrieren.

Der Goldförderer Polymetal International will sein gesamtes russisches Bergbaugeschäft verkaufen, um so einer möglicherweise drohenden Verstaatlichung durch die Regierung Putin zu entgehen, ebenso wie westlichen Sanktionen.

Das britisch-russische Goldbergbauunternehmen, das 1998 in St. Petersburg gegründet wurde, teilte mit, dass die sanktionskonforme Vereinbarung vorsehe, dass JSC Mangazeya Plus 1,48 Milliarden US-Dollar in bar zahle und sich außerdem bereit erkläre, die Schulden des russischen Segments in Höhe von 2,21 Milliarden US-Dollar zu begleichen.

Die Aktien von Polymetal International fielen am Montag in Moskau um sechs Prozent, nachdem sie in den letzten zwölf Monaten elf Prozent und seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine Anfang 2022 zwei Drittel ihres Wertes verloren hatten.

Polymetal sagte, es werde seine Aktionäre bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 7. März über die Vereinbarung abstimmen lassen, da der Verkauf dazu beitragen würde, Risiken zu vermeiden, einschließlich derer, die durch eine Enteignung oder Verstaatlichung der Betriebe durch die russische Regierung entstehen könnten.

Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Bergwerke in Kasachstan, die etwa ein Drittel seiner Gesamtproduktion ausmachen. Nach Abschluss der Übernahme wird Polymetal weiterhin der zweitgrößte Goldproduzent in Kasachstan sein. Die zwei Goldminen in dem Land kommen geschätzt auf ein Volumen von etwa 11,3 Millionen Unzen Gold.

London-Notierung

Im August 2023 hatte das Unternehmen bereits seine Börsennotierung in London aufgegeben und seinen Sitz von Jersey in die kasachische Hauptstadt Astana verlegt, um die von Russland auferlegten Regeln zu umgehen, die Jersey als Reaktion auf die westlichen Sanktionen als "unfreundliche Gerichtsbarkeit" bezeichneten.

JSC Mangazeya Plus ist die Bergbautochter des Rohstoffkonglomerats Mangazeya, das vom russischen Milliardär Sergej Jantschukow kontrolliert wird, der seine Karriere als Ölhändler in der Ukraine begann.

