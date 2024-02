Liebe Leserinnen und Leser,

im Herzen des mexikanischen Bundesstaates Chihuahua hat eine bahnbrechende Ankündigung von Discovery Silver (WKN: A3CM15) die Voraussetzungen für eine der wichtigsten Entwicklungen in der Silberindustrie seit Jahrzehnten geschaffen. Die detaillierte Durchführbarkeitsstudie für das Cordero-Silberprojekt offenbart nicht nur ein Projekt von atemberaubendem Ausmaß und Potenzial, sondern auch ein Leuchtfeuer der sozioökonomischen Transformation für die lokale und nationale Wirtschaft.

Eines der weltweit führenden Silber-Projekte im Entwicklungsstadium

Discovery Silver (WKN: A3CM15) besitzt die weltweit größte unerschlossene primäre Silberlagerstätte, gemessen an den Reserven, und hat ein erstklassiges Managementteam unter der Leitung von Tony Makuch, dem ehemaligen CEO von Kirkland Lake Gold, angezogen.

Mit Reserven von mehr als 300 Millionen Unzen Silber übertrifft die zu 100 % im Besitz von Discovery befindliche Cordero-Lagerstätte im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua die Corani-Lagerstätte von Bear Creek Mining im Süden Perus (225 Millionen Unzen Silber) und die Silberlagerstätte Prognoz von Polymetal International in Russland (142 Millionen Unzen Silber) um Längen!

Quelle: Discovery Silver

Zum Vergleich sagte President und CEO Tony Makuch einmal:

"Um die Größenordnung zu verdeutlichen, ist Cordero das Äquivalent einer Goldmine, die mehr als 400.000 Unzen Gold pro Jahr produziert, mit nachhaltigen Gesamtkosten von etwa 1.000 US$ pro Unze über eine Lebensdauer der Mine von fast 20 Jahren.“

Machbarkeitsstudie noch besser als PFS von Januar 2023!

Quelle: Discovery Silver

Im Januar 2023 veröffentlichte Discovery Silber eine Vormachbarkeitsstudie (PFS), die dem Projekt Cordero eine Lebensdauer der Tagebaumine von 18 Jahren mit einer durchschnittlichen Produktion von 33 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr bei nachhaltigen Gesamtkosten von 12,80 US$ pro Unze Silberäquivalent in den Jahren eins bis zwölf und 13,62 US$ pro Unze Silberäquivalent während der Lebensdauer der Mine.

Quelle: Discovery Silver

Die bereits hervorragenden Zahlen aus der PFS konnten nun noch einmal übertroffen werden!

Highlights der neuen Machbarkeitsstudie (FS):

Groß angelegte, langlebige Produktion: 19 Jahre Minenlebensdauer mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 37 Moz AgEq im Jahr 1 bis Jahr 12.

Niedrige Kosten, hohe Gewinnspannen: Die durchschnittlichen AISC von weniger als 12,50 $ in den ersten acht Jahren der Lebensdauer der Mine platzieren Cordero in der unteren Hälfte der Kostenkurve.

Geringe Kapitalintensität: Anfängliche Erschließungsinvestitionen in Höhe von 606 Mio. $ ergeben ein attraktives NPV-to-Capex-Verhältnis nach Steuern von 2,0.

Attraktive Projektwirtschaftlichkeit: Base Case NPV5% nach Steuern ("NPV") von 1,2 Mrd. $ und IRR von 22%, wobei der NPV im Jahr 4 auf 2,2 Mrd. $ ansteigt.

Tier 1-Reservenbasis: Reserven liegen bei 302 Mio. Unzen Silber, 840.000 Unzen Gold, 3 Mrd. Pfund Blei und 5,2 Mrd. Pfund Zink was Cordero zu einer der größten unerschlossenen Silberlagerstätten weltweit macht.

Deutliches Aufwärtspotenzial: 240 Mio. Tonnen gemessene und angezeigte Ressourcen befinden sich außerhalb der FS-Grube, was das Potenzial unterstreicht, die Lebensdauer der Mine bei mäßig höheren Silberpreisen erheblich zu verlängern.

Erheblicher sozioökonomischer Beitrag: eine Erstinvestition von über 600 Mio. USD, 2.500 während der Bauphase geschaffene Arbeitsplätze, 4 Mrd. USD an eingekauften Waren und Dienstleistungen und geschätzte Steuerbeiträge von über 1,4 Mrd. USD in Mexiko.

Branchenführende Umweltstandards: Überprüfung der vorgeschlagenen Umweltpraktiken durch Dritte, um die Einhaltung sowohl der mexikanischen Vorschriften als auch der Equator Principles 4 zu gewährleisten. Die Studie umfasst auch Investitionen in Infrastruktur und Technologie zur Wiederaufbereitung von Abwässern aus lokalen Gemeinden, wobei das abgeleitete Wasser die Hauptquelle für den Minenbetrieb darstellt.

Damit ist Cordero das größte unerschlossene Silberprojekt der Welt, sowohl in Bezug auf die Reserven als auch auf die Jahresproduktion, und weist niedrige Stückkosten auf, die hohe Margen und eine beträchtliche Cashflow-Generierung ermöglichen.

Cordero ist auch äußerst kapitaleffizient, mit einem anfänglichen NPV-zu-Capex-Verhältnis von 2,0x, wobei sich der NPV bis zum vierten Jahr nach Abschluss der Mühlenerweiterung der Phase 2, die in erster Linie durch den internen Cashflow finanziert wird, auf über 2 Milliarden $ fast verdoppelt.

Mit mehr als 300 Millionen Unzen Silberreserven, einer Minenlebensdauer von fast 20 Jahren und einem beträchtlichen Erweiterungspotenzial ist Cordero einzigartig positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Schließung von Marktdefiziten im Silberbereich und bei der Versorgung des zukünftigen Verbrauchs in wachstumsstarken Bereichen, einschließlich der Sektoren Batteriefahrzeuge und Solarenergie, zu spielen.

Eine neue Ära für Silber und die Gesellschaft

Das Cordero-Projekt enthüllt eine Zukunft, in der die Dynamik der Silberindustrie durch einen einzigen, groß angelegten Betrieb neu definiert wird.

Mit einer prognostizierten Lebensdauer der Mine von 19 Jahren und einer erstaunlichen durchschnittlichen Jahresproduktion von 37 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgEq) in den ersten 12 Jahren positioniert sich Cordero als ein Moloch im Silberbergbau. In der Ankündigung wurden niedrige durchschnittliche Betriebskosten (All-in Sustaining Cost, AISC) von weniger als 12,50 $ für die ersten acht Jahre genannt, was die wirtschaftliche Effizienz und die geringe Kapitalintensität des Projekts unterstreicht, wobei die Erstinvestition auf 606 Millionen $ geschätzt wird.

Exklusives Interview mit allen Daten und Fakten!

Forbes Gemmell, Vice President Corporate Development von Discovery Silver, gibt uns ein exklusives Update über das Projekt Cordero. Es geht um:

Die kürzlich veröffentlichte positive Machbarkeitsstudie,

die ausgezeichnete Rentabilität und Kapitaleffizienz in der unteren Hälfte der Kostenkurve,

mögliche Änderungen des Bergbaugesetzes in Mexiko,

den erheblichen sozioökonomischen Beitrag des Projekts,

die Pläne für die Produktion, die Finanzierungsoptionen und das Potenzial für eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine über 19 Jahre hinaus,

den Finanzstatus des Unternehmens ein und äußert sich optimistisch über den Silbermarkt und die Zukunft von Discovery Silver.

Enorme Projektwirtschaftlichkeit durch konservative Berechnungsgrundlage

Die Wirtschaftlichkeit der Machbarkeitsstudie (FS) basierte auf den folgenden, extrem konservativen, Metallpreisen:

Silber: 22,00 $/oz,

Gold: 1.600 $/oz,

Blei: 1,00 $/lb und

Zink: 1,20 $/lb.

Ein Anstieg der Metallpreise um 10 % führt zu einem Anstieg des Kapitalwerts des Projekts um 40 % auf über 1,6 Milliarden $.

Quelle: Discovery Silver

Die Amortisationszeit beträgt 5,2 Jahre aufgrund der Erweiterung der Verarbeitungsanlage von 26.000 tpd auf 51.000 tpd im Jahr 3 bei Kapitalkosten von 291 Millionen $. Diese Erweiterung wird aus dem operativen Cashflow finanziert werden. Die Fertigstellung der Erweiterung im Jahr 3 führt zu einem maximalen NPV des Projekts von 2,2 Milliarden $ im Jahr 4.

Quelle: Discovery Silver

Mega Produktion zu günstigen Kosten

Quelle: Discovery Silver

Die Jahresproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine ("LOM") wird voraussichtlich durchschnittlich 33 Millionen Unzen AgEq betragen. In den Jahren 5 bis 12 beträgt die Produktion durchschnittlich mehr als 40 Moz AgEq, wobei im Jahr 8 eine Spitzenproduktion von 64 Moz AgEq erreicht wird. Diese Produktionsmengen positionieren Cordero als eine der größten primären Silberminen weltweit.

Die All-In Sustaining Costs (AISC) liegen im Durchschnitt bei weniger als 13,50 $/oz AgEq über die gesamte LOM. Diese Kosten blieben im Vergleich zur vorläufigen Machbarkeitsstudie praktisch unverändert, da der Kostendruck durch verbesserte Silbergehalte und geringere Reagenzienkosten ausgeglichen wurde.

Gut für die Gesellschaft: Positive sozioökonomische Auswirkungen in Region und Land

&nbs