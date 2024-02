Die Finanzbranche leidet aktuell unter einem starken Personalmangel. Allein in der Wirtschaftsmetropole Frankfurt/Main verkünden täglich Banken und Finanzinstitute, dass es ihnen an talentierten Nachwuchskräften fehlt. Auch die Börsen sind betroffen. Damit die Finanzwirtschaft am Ball bleibt und eine Zukunft sieht, läutet eine neue Methode endlich den Paradigmenwechsel in der Talentgewinnung ein. Mit dem "Karriere Partner Modell" von JP associates gelangt die Personalfindung auf ein neues Level und konzentriert auf Bedürfnisse des Arbeitnehmermarktes.

Bildquelle: die Karrierepartner by JP associates

Mit Blick auf die Fachkräfte

In der hektischen Welt der Finanzmärkte, wo Börsenmakler, Analysten und Broker unter hohem Druck und mit Fokus auf Zahlen agieren, bleibt das Recruiting oft auf der Strecke. Genau hier setzt das "Karriere Partner Modell" an, um dieses Defizit zu beheben. Denn wer in Hektik eine Stelle besetzt, der hat weder genug Zeit auf die Bedürfnisse der Kandidaten einzugehen, noch deren Eignung, Leidenschaften und Visionen zu hinterfragen. Nicht zuletzt deshalb sind die Fluktuationsraten extrem hoch und ganze Teams beeinträchtigt. Bedingt durch ständige Personalwechsel, fehlt es schlussendlich am Gemeinschaftsgefühl und dem Teamgeist, den die aufreibenden Tätigkeiten dringend benötigen.

JP associates hat durch Karriere Partner eine Grundlage geschaffen, die die Suche nach neuen Mitarbeitern, auch in der Finanzbranche von einem anderen Blickwinkel betrachtet. Denn Qualifikationen und Berufserfahrung bilden dabei nur einen Baustein der Passgenauigkeit. Vielmehr berücksichtigt die Methode die persönliche Leidenschaft und Ziele der Kandidaten. “Das ist ein ganz wichtiger Baustein, den viele Arbeitgeber ignorieren. Oftmals aus Zeitmangel. Denn Kandidaten können nur gute Leistung bringen, wenn sie mit dem Unternehmen, ihrer Position und ihrer Vision auf einer Wellenlänge schwingen. Und genau dafür stehen wir als Karriere Partner ein.

Karriere Partner - die Hoffnung der Finanzbranche

Dieser Ansatz ist besonders für Positionen in der Finanzbranche revolutionär, wo Enthusiasmus und eine starke persönliche Motivation entscheidend für den täglichen Erfolg sind. Das Modell sucht gezielt nach Kandidaten, die ihre berufliche Laufbahn nicht nur als Job annehmen, sondern als Berufung leben möchten, die sich in ihr Leben integriert. “Dadurch wächst automatisch das Engagement zum Unternehmen, aber auch die Motivation.”, erklärt Jean-Pierre Hoffmann, CEO von JP associates.

Die Implementierung dieses Modells könnte für die gesamte Finanzbranche richtungsweisend sein. Es ermöglicht nicht nur, den besten Talenten eine Plattform zu bieten, sondern fördert auch eine dynamische und innovative Arbeitskultur.

Das "Karriere Partner Modell" ist weit mehr als eine Recruiting-Strategie. Es ist ein Pionieransatz, der die Art und Weise, wie Fachkräfte in der Finanzwelt gewonnen und gefördert werden, neu definiert. Für Börsen und Finanzinstitutionen bietet es die Chance, sich an die Spitze der modernen Arbeitswelt zu setzen und eine neue Ära des Engagements und der beruflichen Erfüllung einzuläuten.