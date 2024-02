Pizza ist eines der beliebtesten Gerichte der Welt. Doch nicht nur in inhabergeführten Restaurants lässt sich mit dem leckeren Teigfladen gutes Geld verdienen, auch für Franchise-Unternehmen gibt es einiges zu holen – wie der am Montagmittag veröffentlichte Quartalsbericht von Domino's Pizza beweist.

Der in über 80 Ländern aktive Pizzalieferant hat im vergangenen Quartal 1,4 Milliarden US-Dollar erlöst. Damit stagnierte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zwar, allerdings hatte sich Domino's Pizza erst im vergangenen August von seinem Russland-Geschäft getrennt und dieses an den russischen Rapper Timati verkauft.

Gegenüber der Konsensprognose patzte das Unternehmen zwar um 20 Millionen US-Dollar, dafür aber konnten die Erwartungen beim Gewinn übertroffen werden. Hier standen 4,48 US-Dollar pro Anteilsschein zu Buche und damit acht Cent mehr als Analysten geschätzt hatten. Im Jahr zuvor waren es fünf Cent weniger.

Um den Verkauf des Russland-Geschäfts bereinigt lag das Umsatzwachstum im vergangenen Jahr bei 4,9 Prozent, wobei sich das Schlussquartal mit einem Zuwachs von 5,4 Prozent überdurchschnittlich gut entwickelte. Die flächenbereinigten Erlöse kletterten allerdings deutlich niedriger, ein Teil der Umsatzsteigerungen wurde daher mit Preiserhöhungen sowie Neueröffnungen erzielt.

Langfristiger Ausblick überzeugt

Insgesamt verdiente Domino's Pizza in den vergangenen drei Monaten unter dem Strich 157,3 Millionen US-Dollar und damit etwas weniger als noch im Vorjahr. Mit Blick auf das Gesamtjahr war 2023 aber durchaus erfolgreich: Hier kletterte der Nettogewinn von 452,3 auf 519,1 Millionen US-Dollar und damit um knapp 15 Prozent.

Neben den zufriedenstellenden Zahlen hatte das Unternehmen zwei weitere, gute Nachrichten im Gepäck. Domino's Pizza gab nicht nur für 2024 seine Finanzziele bekannt, sondern auch weit darüber hinaus. Bis 2028 will das Pizza-Franchise seinen Umsatz jährlich um sieben Prozent, den Gewinn sogar um acht Prozent steigern. Hierzu sollen jährlich weltweit über 1.100 neue Filialen eröffnet werden.

+24,8 Prozent: Saftige Dividendenerhöhung

Außerdem hat das Management bekannt gegeben, dass das bereits bestehende Aktienrückkaufprogramm um eine Milliarde US-Dollar erhöht werden soll. Dadurch stehen für Buybacks insgesamt 1,14 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, wovon Domino's Pizza rund acht Prozent aller ausstehenden Anteile zurückkaufen kann.

Gleichzeitig soll die Quartalsdividende steigen, und zwar um satte 24,8 Prozent. Nach bisher 1,21 US-Dollar pro Quartal sollen Anleger künftig 1,51 US-Dollar pro Aktie erhalten. Daraus ergeben sich im Gesamtjahr 6,04 US-Dollar, was auf Basis des Schlusskurses vom Freitag eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent bedeutet.

Anleger schlagen zu

Die Aussicht auf ein langfristig überdurchschnittliches Wachstum, höhere Aktienrückkäufe und eine stattliche Dividendenerhöhung kommt unter Anlegern bislang gut an. In der US-Vorbörse konnte sich das Papier zeitweise um über acht Prozent steigern.

Gelingt es Domino's Pizza, diese Gewinne am Montag zu halten, dürfte sich der Aufwärtstrend nach der erfolgreichen Bodenbildung im vergangenen Jahr weiter beschleunigen. Mit hartnäckigem Widerstand dürften die Käufer in der Aktie erst im Bereich von 500 US-Dollar zu rechnen haben.

Fazit: Das schmeckt!

Domino's Pizza, in Deutschland bekannt seit der Übernahme der zwei heimischen Pizza-Lieferdienste Joey's Pizza und Hallo Pizza, hat am Montagmittag ein zufriedenstellendes Quartalsergebnis vorgelegt. Vor allem aber der langfristige Ausblick sowie die großzügigen Geschenke and die Aktionäre dürften heute überzeugen.

Mit Blick auf die Bewertung drängt sich ein Einstieg in das Papier aber nicht unbedingt auf. Das Unternehmen ist gegenüber der Branche bei vielen Kennzahlen mit dem Doppelten des Durchschnittes bewertet, auch gegenüber der historischen Bewertung ist kaum mehr Platz.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Domino's Pizza Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,10 % und einem Kurs von 425EUR auf Tradegate (26. Februar 2024, 13:59 Uhr) gehandelt.