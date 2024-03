100% Projektbesitz durch genialen Deal mit Newmont! 1A-Management-Coup!

Fury Gold Mines erwirbt Newmonts 50%ige Beteiligung am Projekt Éléonore South in Quebec

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) gab vor kurzem bekannt, dass das Unternehmen und verbundene Unternehmen von Newmont eine Vereinbarung getroffen haben, wonach Fury die 49,978%ige Beteiligung von Newmont am Projekt Éléonore South in Quebec für 3 Mio. C$ (2,2 Mio. $) erwerben wird.

Im Rahmen der Konsolidierung von Éléonore South wird Fury auch 1,3 Mio. C$ (960.000 $) aufwenden, um die etwa 30,4 Mio. Aktien von Sirios Resources zu kaufen, die Newmont zu Investitionszwecken hält.

Direkt neben der Éléonore Mine