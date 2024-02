Investition in Ordnung: Küchenorganizer als Trend im Haushaltsmanagement

Mit Küchenorganizern Zeit sparen

Angeblich soll Albert Einstein einmal gesagt haben: „Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos“. Allerdings gibt es keinerlei Belege dafür, dass der Spruch oder dessen Varianten tatsächlich von dem Jahrhundert-Genie stammen. Belegt ist jedoch, dass Einstein nicht unbedingt einen „ordentlichen“ Start ins Berufsleben hatte und wer ihn etwa im Alter von 20 Jahren kannte, hätte vermutlich keinen Pfennig darauf gewettet, dass dieser junge Mann, der gerade das Gymnasium abgebrochen hatte und nur durch „Zuspruch“ eine Stelle im Schweizer Patentamt bekam, später einmal den Nobelpreis in Physik erhalten würde.*

*Quelle:

https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/meilensteine/besondereerf ...

Ohne ein gewisses Maß an Ordnung geht es nicht, Genie hin, Genie her. Das gilt eigentlich für jede Lebenslage und fast jede Situation. So auch oder gerade in der Küche. Werden die Vorgänge in einer Küche einmal im Detail betrachtet, zeigt sich ein sehr vielfältiger technischer wie kreativer Tätigkeitsstrang. Dass dies von den meisten Menschen nicht so richtig wahrgenommen wird, hängt damit zusammen, dass fast jeder Mensch mit der Küche und den in ihr geschehenden Abfolgen aufgewachsen ist. Die meisten darin vorkommenden Geräte sind wohlvertraut. Aber „wohlvertraut“ bedeutet nicht unbedingt auch wohl organisiert.

Wenn selbst das Braten eines Spiegeleis zum Chaos führt

Wohl jeder / jede kennt eine andere Person oder erkennt sich selbst darin. In der Küche nur mal kurz was zum Essen herrichten und 5 Minuten später könnte eine außenstehende Person einen gezielten Bombenangriff auf die Küche vermuten. Dabei ließe sich vieles von dem angerichteten Chaos mit den richtigen Küchenorganizern vermeiden. Diese verleiten gewissermaßen dazu, Ordnung zu halten, was letztlich auch vorteilhaft bezüglich eines weiteren, durchaus wichtigen Faktor ist, dem des Zeitmanagements.