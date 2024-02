--------------------------------------------------------------

Klimaschutz Biokraftstoffe

https://ots.de/wwa4Un

--------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Nach Ansicht des Bundesverbandes der deutschen

Bioethanolwirtschaft (BDBe) verzögert das Bundesumweltministerium (BMUV) die

gesetzlich zwingend vorgesehene Anhebung der Treibhausgasminderungs-Quote

(THG-Quote). § 37h des Bundesimmissionsschutz-Gesetzes sieht eine Anhebung der

THG-Quote vor, wenn im Verkehrssektor eine Strommenge angerechnet wird, die

gesetzlich bestimmte Grenzen überschreitet. Dies war für das Jahr 2022 bereits

im Sommer vergangenen Jahres durch das Umweltbundesamt amtlich festgestellt

worden und hätte in der Folge zu einer Anhebung der THG-Quote ab 2024 führen

müssen. Nach wie vor fehlt hierfür aber die Veröffentlichung dieser Daten im

Bundesanzeiger. Gleichermaßen steht die Vorlage einer erforderlichen Verordnung

durch Bundesumweltministerin Steffi Lemke aus.





"Es drängt sich der Eindruck auf, dass das BMUV den gesetzlich klar geregeltenAuftrag zur Anhebung der THG-Quote bewusst verschleppt und damit mehrKlimaschutz im Verkehr, beispielsweise durch erneuerbare Kraftstoffe, verhindertwird", so Alois Gerig, Vorsitzender des BDBe. "Die entsprechenden Vorgaben desQuotengesetzes sind klar erfüllt, so dass wir von Bundesministerin Lemkeerwarten, ihrem gesetzlichen Auftrag endlich nachzukommen."In Folge der im Jahr 2022 erfolgten Stromanrechnung im Verkehr muss dieTHG-Quote von derzeit 9,25 Prozent bereits angehoben werden. Dies ist dem BMUVseit mehr als einem halben Jahr bekannt. Eine zweite Erhöhung ist absehbar, wennEnde diesen Monats die im Verkehr genutzten Stromengen für das vergangene Jahr2023 feststehen. "Die TGH-Quote trägt maßgeblich zur Emissionsminderung imVerkehr bei, umso unverständlicher ist es, dass das BMUV hier nicht aktiv wird",so Gerig abschließend.Hintergrund: Das BImSchG enthält in § 37h die gesetzliche Regelung, wonach dieTHG-Quote zwingend anzuheben ist, wenn die im Verkehr genutzte Strommenge einenbestimmten Schwellenwert überschreitet. Voraussetzung hierfür ist aber dieVeröffentlichung dieser Strommenge (erstmals für das Jahr 2022) imBundesanzeiger und die Vorlage einer entsprechenden Umsetzungsverordnung durchdas BMUV. Aus der Antwort des BMUV auf eine parlamentarische Frage aus derCDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 8. Februar 2024 (Bundestags-Drucksache 20/10337,Frage Nr. XXX) geht hervor, dass das Ministerium weder die Strommenge für dasJahr 2022 förmlich veröffentlicht hat, obwohl diese seit mehr als einem halbenJahr feststeht, noch die Umsetzungsverordnung rechtzeitig vor dem Jahreswechselvorgelegt hat. Ersteres sei "veranlasst, zweiteres solle "zeitnah" erfolgen, sodas BMUV.Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) vertrittbranchenübergreifend die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen und -verbände,deren Spektrum von der landwirtschaftlichen Produktion der Rohstoffe bis zurindustriellen Erzeugung und Weiterverarbeitung von Bioethanol und allerCo-Produkte reicht. Zu den Co-Produkten zählen DDGS, CDS, biogene Kohlensäure,Gluten, Hefe, Biomethan und organischer Dünger. Für Kraftstoffanwendungen, fürGetränke oder den industriellen Bereich wird unterschiedlich klassifiziertesBioethanol aus Futtergetreide, Zuckerrüben oder biogenen Abfall- und Reststoffenproduziert. In Deutschland enthalten die derzeit an Tankstellen angebotenenBenzinsorten zwischen 5 % und 10 % zertifiziert nachhaltiges Bioethanol.Pressekontakt:Christine Kroke030 301 29 53-13mailto:presse@bdbe.dehttp://www.bdbe.dehttp://www.e10tanken.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73390/5723113OTS: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V.