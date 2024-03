FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Mittwoch im Sog von eines Kursrutsch von Just Eat Takeaway ebenfalls gefallen. Während die Papiere des britisch-niederländischen Essenslieferanten in London um fast sechs Prozent absackten, ging es für jene aus dem MDax um 4,2 Prozent bergab. Der Erholungsversuch bei Delivery Hero am Vortag ist damit bereits wieder beendet. Auch der Kurs von Deliveroo in London schwächelte mit einem Abschlag von 1,7 Prozent.

Der Lieferando-Betreiber Just Eat Takeaway will eigenen Angaben sein Tagesgeschäft im laufenden Jahr weiter auf Vordermann bringen, was auf den ersten Blick gut klingt. RBC-Analyst Wassachon Udomsilpa etwa hob daher hervor, dass das Unternehmen in puncto Profitabilität beständig liefere. Wegen reduzierter Investitionen und dem herausfordernden Umfeld im Konsumentenbereich bleibt er aber skeptisch, was das mittelfristige Wachstum betrifft.