Toronto, ON, 28. Februar 2024 - Premier American Uranium Inc. ("PUR", das "Unternehmen" oder "Premier American Uranium") (TSXV: PUR) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-america ... - freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Freitag, dem 1. März 2024, um 9:30 AM ET die Eröffnungsglocke an der Toronto Stock Exchange ("TSX ") läuten wird, um seine jüngste Notierung unter dem Symbol "PUR" zu feiern. Ein Live-Webcast der Zeremonie wird voraussichtlich ab kurz vor 9:30 AM ET auf BNN Bloomberg und auf YouTube unter https://youtube.com/live/2MzWz_Id0Zw?feature=share verfügbar sein.