Zu beachten ist, dass sich der DAX bereits deutlich vom 10er-EMA entfernt befindet und ein Rücklauf wahrscheinlich ist. Dieser Rücksetzer sollte aber zunächst nichts am Aufwärtstrend ändern, solange der 10er-EMA nicht nachhaltig unterschritten wird. Die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite befindet sich im Bereich von 18.000 Punkten. Wahrscheinlich wird es aber zuvor zu einem Rücklauf kommen.

Am heutigen Montag stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Jedoch wird um 10:30 Uhr der Sentix-Konjunkturindex der Eurozone veröffentlicht. Analysten erwarten hier einen Stand von -10,8 Punkten, nach -12,9 Punkten zuvor. Ansonsten bleibt es an der Konjunkturfront weitgehend ruhig.