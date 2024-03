Anfang des Jahres wurden in den USA mehrere Bitcoin-Spot-ETFs zugelassen. Ihre Einführung ebnete den Weg für neue Großinvestoren und löste die jüngste Begeisterung und Dynamik aus. "Die Zuflüsse werden nicht so schnell versiegen, denn je höher der Preis zu steigen scheint, desto sicherer fühlen sich die Anleger", sagte Markus Thielen, Head of Research beim Kryptoanalysehaus 10x Research in Singapur, gegenüber Reuters.

Die nach Marktwert größte Kryptowährung hat allein in diesem Jahr um 50 Prozent zugelegt, wobei der Großteil des Anstiegs in den vergangenen Wochen stattfand, als das Handelsvolumen der an der US-Börse gelisteten Bitcoin-Spot-ETFS stark anstieg.

Der Marktwert aller Kryptowährungen stieg zuletzt auf 2,42 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es zeitweise 2,82 Billionen US-Dollar gewesen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

