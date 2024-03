American Airlines vergibt Großaufträge an Airbus, Boeing und Embraer Die Fluggesellschaft American Airlines erneuert und erweitert ihre Kurzstreckenflotte und hat bei den Herstellern Airbus , Boeing und Embraer Großaufträge platziert. Insgesamt ordere die Gruppe 260 Maschinen, teilte das Unternehmen am Montag in …