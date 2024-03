ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Der Ölkonzern habe Anlegern mehr zu bieten als nur Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Joshua Stone in einer am Dienstag vorliegenden Studie. BP erwirtschafte auch schon bei einem niedrigen Ölpreis Gewinne und verfüge über eine effiziente Produktion, womit es auch die Chance auf steigende Dividenden gebe. Zudem sei das Unternehmen besser als andere auf die Energiewende vorbereitet./tav/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 5,50EUR auf Tradegate (05. März 2024, 12:51 Uhr) gehandelt.