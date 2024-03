NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 435 auf 485 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Dividenden- und Rückkaufnachrichten seien wichtig gewesen für das weitere Kurspotenzial der Aktie, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel reflektiere gestiegene Gewinnschätzungen und einen verschobenen Bewertungszeitraum./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 13:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 13:35 / ET