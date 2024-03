Bildquelle: Bitbot

In der Welt der Kryptowährungen müssen Anleger stets auf der Suche nach der nächsten großen Story oder dem am meisten gehypten Projekt sein. Im Jahr 2024 gibt es zwei führende Anlagemöglichkeiten mit vielversprechenden Vorzeigeprojekten in innovativen Sektoren: die neuen Kryptos Bitbot und Kaspa.

Bitbot hat sich als eine der besten neuen Krypto-Investitionsmöglichkeiten herauskristallisiert und in nur 7 Wochen seit dem Presale bemerkenswerte $809k angesammelt. Die rasante Entwicklung von Bitbot deutet auf ein Projekt hin, das bis 2024/5 parabolische Gewinne erzielen könnte.

Angesichts des Potenzials für beeindruckende Renditen, das Bitbot aufgrund seiner geringen Größe hat, wägen viele Krypto-Investoren ab, welches Projekt die besten Chancen hat, im nächsten Bullenmarkt solide Gewinne zu erzielen.

Telegram-Bots: Ein wichtiger Wachstumssektor im Jahr 2024

Dem Sektor der Telegram-Bots wird ein starkes Wachstum vorausgesagt. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 600 Millionen US-Dollar baut Bitbot auf seinen Early-Mover-Status als eines der vielversprechendsten und innovativsten Projekte in der neuen Krypto-Arena.

Was ist das Besondere an Bitbot? Das Problem in diesem Sektor ist, dass die Marktführer in der Vergangenheit bereits Opfer von Sicherheitsproblemen geworden sind. Trotz des legendären Wachstumspotenzials dieser neuen Kryptoindustrie ist jeder Telegram Trading Bot nur einen Sicherheitsvorfall davon entfernt, seine Marktanteile zu verlieren. So geschehen mit einem der führenden Protokolle der Branche, Banana Gun.

Telegram Trading Bots nutzen die 800 Millionen Nutzer der Social-Messaging-App, um automatisch im Namen ihrer Nutzer zu handeln. Die führenden Krypto-Telegram Trading Bots haben ein Handelsvolumen von mehr als 9 Milliarden Dollar generiert. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren weiter steigen. Der Haken an der Sache: Telegram Trading Bots benötigen direkten Zugang zu den Geldbörsen, Vermögenswerten und Geldern der Nutzer. Dies hat trotz der enormen Volumina, die durch diese Apps fließen, zu erheblichen Sicherheitsbedenken geführt.

Hier kommt Bitbot ins Spiel. Bitbot bietet etwas, was die führenden Akteure in diesem Bereich nicht haben: die non-custodial Sicherheitslösungen von KnightSafe. Schon allein bei diesem Kriterium lässt Bitbot die Konkurrenz hinter sich.

Bitbot: Sicherheit auf einem neuen Niveau dank der Partnerschaft mit KnightSafe

Bitbot ist der erste non-custodial Telegram Trading Bot seiner Art. Dank seiner Partnerschaft mit dem Open-Source-Anbieter KnightSafe, der dezentralisierte digitale Vermögenswerte selbst verwahrt, bringt Bitbot die erste Lösung auf den Markt, die keinen direkten Zugriff auf Kundengelder erfordert, bis der Handel abgeschlossen ist. Dies minimiert Risiken und Schwachstellen auf nahezu Null und macht Bitbot zu einer unwiderstehlichen Krypto-Investition im Jahr 2024.

Die Sicherheitsarchitektur von Bitbot verfügt über hochmoderne Funktionen zum Schutz der Nutzerinnen und Nutzer vor MEV-Bot-Angriffen (Maximal Extractable Value) und Rug-Pull-Betrug. Diese Funktionen unterscheiden Bitbot von anderen Trading Bots, die anfällig für Rug Pull sind. Bitbot setzt auf seine überlegene Sicherheitsarchitektur, um einen beträchtlichen Teil der 800 Millionen Telegram-Nutzer für sich zu gewinnen.

Wie hoch könnte der Preis für Bitbot steigen?

Bitbot befindet sich derzeit in der 4 Presale Phase und bietet seinen nativen Token zu einem hervorragenden Einstiegspreis von $0,0116 an. Je früher potentielle Investoren einsteigen, desto größer sind die potentiellen Gewinne, die sie erwarten können - vor allem, wenn Bitbot debütiert und sein Token an den großen Börsen gelistet wird.

Das steigende Handelsvolumen und die Popularität von Bitbot sind Anzeichen dafür, dass das Projekt in diesem Jahr vor dem Durchbruch steht. Bei Redaktionsschluss hatte Bitbot fast 100.000 Follower auf X und mehr als 10.000 Mitglieder in seiner Telegram-Gruppe. Wenn man bedenkt, welche Erfolge andere Lösungen mit Sicherheitslücken erzielt haben, kann man sich vorstellen, wie viel mehr Bitbot mit seiner kugelsicheren Sicherheitsposition erreichen kann.

Andere Telegram Trading Bots wie Maestro und Banana Gun erfreuen sich trotz Sicherheitslücken und Skandalen weiterhin großer Beliebtheit. Trotz des drastischen Einbruchs von Banana Gun um 99% am ersten Handelstag hat das Unternehmen derzeit eine Marktkapitalisierung von über 77 Millionen Dollar und einen Preis von 29,25 Dollar pro Token, was einem Anstieg von über 100% in den letzten 30 Tagen entspricht.

Branchenbeobachter sind daher optimistisch, was die Aussichten von Bitbot betrifft. Sie prognostizieren Gewinne zwischen dem 50-fachen und dem 100-fachen, wenn der nächste Bull Run voraussichtlich im Jahr 2025 seinen Höhepunkt erreicht.

Kaspa übertrifft im Februar historische Höchststände

Kaspa gehörte im Februar zu den Kryptowährungen mit der besten Performance und durchbrach neue Allzeithochs, nachdem Bitcoin eine Bewertung von 52.000 $ erreicht hatte. Die innovative BlockDAG-Architektur, die Kaspa in den Blockchain-Sektor einbringt, hat im Jahr 2024 stark an Zugkraft gewonnen. Der Aufstieg von Kaspa zeigt, dass Projekte mit realen und neuartigen Vorteilen in der Geschichte bevorzugt werden. Die Marktkapitalisierung von Kaspa in Milliardenhöhe schränkt das Wachstumspotenzial jedoch bis zu einem gewissen Grad ein, so dass Presaleangebote mit geringerer Marktkapitalisierung wie Bitbot für wachstumsorientierte Anleger eine attraktivere Anlageperspektive darstellen.

Sollte man Bitbot 2024 kaufen?

Kein anderer Telegram-Handelsbot bietet ein so hohes Maß an Sicherheit wie Bitbot - ganz zu schweigen von dem Potenzial, den Kurs in die Höhe zu treiben. Bitbot befindet sich derzeit in der 4-Phase und ist zu einem günstigen Einstiegspreis von nur $0,0116 erhältlich. Das Projekt ist auf dem besten Weg, vollständig ausverkauft zu sein. Mit 15 geplanten Presale Phasen sind potentielle Investoren eingeladen, einzusteigen, bevor die Token-Preise in der nächsten Phase steigen.

Besuchen Sie die offizielle Website, um mehr zu erfahren und BITBOT-Token zu kaufen.

Haftungsausschluss:

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und können veraltet sein. Mit dem Zugriff und dem Lesen dieses Artikels erklären Sie sich mit den oben genannten Informationen und dem Haftungsausschluss einverstanden.