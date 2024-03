Goldinvest.de Goliath Resources: Nicht nur vier, sondern zehn Goldadern auf Golddigger bestätigt Die Zahl der identifizierten und mit Bohrungen bestätigten Goldadern konnte Goliath Resources (TSX-V: GOT, FSE: B4IF) auf seinem Golddigger-Projekt im Goldenen Dreieck der kanadischen Provinz British Columbia in den letzten zwei Jahren deutlich steigern. Ging das Unternehmen bislang nur von vier Goldadern aus, so konnte ihre Anzahl in der Zwischenzeit auf zehn erhöht werden. Besonders erfreulich ist dabei, dass die Mineralisierung weiterhin offen für Erweiterungen ist.