Spanischer Telefonica-Konzern will Deutschland-Tochter von Börse nehmen Der spanische Telefonica-Konzern will wie erwartet seine Deutschland-Tochter von der Börse nehmen. Für jede noch ausstehende Aktie wollen die Madrider 2,35 Euro in bar zahlen, wie Telefonica Deutschland (O2) am Donnerstag in München mitteilte. …