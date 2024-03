FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Papiere der DHL Group von 48 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die Jahresberichterstattung ergab ein gemischtes Bild", schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Aufgrund der erwarteten Belebung des Welthandels in der zweiten Jahreshälfte bestätigen wir unser Anlageurteil Kaufen."/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 12:43 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2024 / 12:47 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 39,25EUR auf Tradegate (07. März 2024, 14:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m