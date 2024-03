Aktien New York Ausblick Moderate Aufwärtsbewegung zum Handelsstart erwartet Mit freundlicher Tendenz dürften die US-Aktienmärkte am Donnerstag eröffnen. Frische US-Konjunkturdaten zeigten einen leicht positiven Einfluss auf die vorbörsliche Entwicklung der Leitinidizes. So ist die Produktivität der US-Wirtschaft im vierten …