Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise von 113 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte im laufenden Jahr weiter überdurchschnittlich wachsen, schrieb Analyst Charles Eden in einer am gestrigen Donnerstag vorliegenden Studie nach den jüngsten Zahlen. Der Ausblick lässt Spielraum für positive Überraschungen. Der Aufstieg von Symrise ist eng mit dem scheidenden CEO Heinz-Jürgen Bertram verknüpft, der seit 2006 im Vorstand ist. Seither wuchs Symrise jedes Jahr im Schnitt um mehr als acht Prozent. Auch 2023 stieg der Umsatz aus eigener Kraft noch um 7,9 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro, zeigt die am Mittwoch, dem 6. März, veröffentlichte Bilanz. Der einst mittelständische Betrieb aus Holzminden in Niedersachsen stieg 2021 in den Dax auf und war mit einer Marge von über 20 Prozent stets hochprofitabel.

Der Aktienkurs von Symrise hat von Januar 2009 bis November 2021 einen Aufwärtstrend ausgebildet und in der Spitze den Kurs um den Faktor 16,64 gesteigert. Ab Anfang Januar 2022 konsolidierte der Kurs um 28 Prozent und ging dann in eine Seitwärtsrange über. Die Seitwärtsrange wird von der Unterstützung bei 94,16 Euro und dem Widerstand bei 113,80 Euro eingefasst. Ab Anfang Juni 2023 wurde auch diese Range nach unten verlassen und ein Boden auf niedrigerem Niveau etabliert. Seit der Bildung eines partiellen Tiefs bei 87,38 Euro notiert der Kurs wieder fester. Dabei wurde der am 15. Dezember 2023 aufgehende Gap im Ausmaß von gut 11 Prozent in den letzten drei Handelstagen wieder geschlossen. Laut UBS-Analyse sollte sich der Kurs noch bis 120 Euro nach oben entwickeln. Ohne Hebel entspricht dies einem Kurspotenzial von gut 13 Prozent. Durch den Einsatz des unten im Text vorgestellten Optionsscheins kann dieses Kurspotenzial auf 60,82 Prozent gesteigert werden. Kann das geplante Gewinnwachstum bis 2026 erfüllt werden, sinkt das erwartete KGV 2026 auf aktuell 22,13, was in Anbetracht der Wachstumsrate angemessen erscheint.

Symrise AG (Tageschart in Euro) Tendenz: