Der Morgan Stanley Analyst Jamie Rollo hat die Aktie von TUI von "Equal-Weight" auf "Overweight" hochgestuft, bislang brachte diese Nachricht jedoch noch keinen größeren Effekt in dem Wertpapier hervor. Weiter geht es um eine erfolgreiche Auflösung einer seit nunmehr Mitte April letzten Jahres im Aufbau befindlichen inversen SKS-Formation, nachdem zuvor ein mittelfristiger Abwärtstrend überwunden werden konnte. Immer noch stellt die Barriere zwischen 7,14 und 7,41 Euro das Zünglein an der Waage für ein erfolgreiches Kaufsignal dar.

Gemessen an der Ausdehnung der linken Schulter könnte die Ausprägung der rechten Schulter noch ein bis zwei Wochen andauern, spätestens von da an sollten Bullen jedoch die Führung in der TUI-Aktie übernehmen und einen Wochenschlusskurs oberhalb von 7,41 Euro etablieren. In einem ersten Schritt hätte dies ein technisches Kaufsignal mit einem Ziel am EMA 200 (Woche) bei 8,46 Euro zur Folge, mittelfristig könnte der Bereich zwischen 10,00 und 11,69 Euro in den Fokus der Investoren geraten. Ein Kursrutsch unter 5,97 Euro sollte jedoch nicht mehr aufkommen, dies würde nämlich das gesamte Konstrukt seit April letzten Jahres gefährden und Rücksetzer zurück auf die Vorjahrestiefs bei 4,36 Euro forcieren.

TUI AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Aus technischer Sicht kann die TUI-Aktie erst oberhalb von 7,41 Euro durchstarten und das übergeordnete Ziel um 10,00 Euro ins Visier nehmen. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollte am EMA 200 bei 8,46 Euro gerechnet werden. Um möglichst stark von diesem Szenario zu profitieren, könnte beispielshalber das mit einem Hebel von 8,5 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN KJ15AE zum Einsatz kommen. Die Gesamtrenditechance beliefe sich auf 290 Prozent. Kursziele im Schein wurden bei 2,59 und 4,13 Euroerrechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 6,75 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im vorliegenden Schein ergibt sich dadurch ein Stopp-Kurs von 0,88 Euro. Als Anlagehorizont sollten Investoren einige Wochen bis Monate aber zwingend einplanen.