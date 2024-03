Die Rede ist von Huawei. Der chinesischen Technologie-Konzern ist mittlerweile in den Autobau eingestiegen und das sehr erfolgreich. Zum zweiten Mal in Folge hat sich Aito, die Elektrofahrzeugmarke von Huawei Technologies Co., an die Spitze der Verkaufscharts für Elektrofahrzeuge unter den neuen Marktteilnehmern in China gesetzt – ein Beweis für den beachtlichen Fortschritt, den chinesische Smartphone-Produzenten auf ihrem Weg gemacht haben, um mit den ambitioniertesten Neulingen in der Automobilindustrie des Landes zu konkurrieren.

Wenn zwei sich streiten, freut sich Huawei

Laut Herstellerangaben hat Aito im Februar insgesamt 21.142 Fahrzeuge ausgeliefert und damit alle anderen neuen Elektrofahrzeugmarken in China übertroffen. Damit lag Aito auch im zweiten Monat in Folge vor Li Auto Inc., einem bereits etablierteren Konkurrenten.

Li Auto erreichte im selben Monat eine Auslieferungszahl von 20.251 Fahrzeugen. Nio Inc. folgte mit einer deutlich geringeren Zahl von 8.132 ausgelieferten Fahrzeugen, was einem Rückgang von fast 20 % im Vergleich zum vorherigen Monat darstellt. Xpeng Inc., das mit Herausforderungen in der Lieferkette zu kämpfen hat und daher versucht, die Produktion zu steigern, fand sich mit einer Auslieferung von nur 4.545 Elektrofahrzeugen weiter unten auf der Rangliste wieder.

Marktführer BYD Co. , der sowohl batterieelektrische Autos als auch Plug-in-Hybride anbietet, verzeichnete monatliche Verkäufe von 121.748 Fahrzeugen.

Die Auslieferungen von Tesla aus seinem Werk in Shanghai gingen unterdessen auf 60.365 zurück – der niedrigste Stand seit mehr als einem Jahr inmitten einer Verkaufsflaute an den Neujahrsfeiertagen. Davon waren 30.224 für den Export und 30.141 für den internen Versand bestimmt.

Der Gesamtabsatz von New-Energy-Fahrzeugen in China ging im Jahresvergleich um 11,6 Prozent auf 388.000 Einheiten zurück.

Markus Weingran, Leitender Redakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

