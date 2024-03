Der Ausbruch über die Triggermarke von 988 US-Dollar ist gelungen, aktuell läuft jedoch ein regelkonformer Pullback zurück auf genau dieses Niveau. Dieser Stelle könnte bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung für einen erneuten Long-Einstieg genutzt werden, übergeordnete Ziele sind bei 1.099 und 1.200 US-Dollar für den Palladium-Future angesiedelt. Geht es dagegen unter das Niveau der rechten Schulter von 908 US-Dollar talwärts, müssten zwingend Abschläge auf die Jahrestiefs bei 849 US-Dollar eingeplant werden.

Fazit

Eine aktivierte inverse SKS-Formation liegt bereits vor, Ziele bei 1.099 und 1.200 US-Dollar können rechnerisch erreicht werden. Wer die erste Kaufwelle nicht mitgemacht hat, kann sich um 988 US-Dollar beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD0DF6 positionieren und an einem späteren Anstieg überdurchschnittlich profitieren. Die Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt 125 Prozent, Ziele im Schein sind bei 19,68 und 28,94 Euro angesiedelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich aber erst an den zu erwartenden Tiefständen um 988 US-Dollar orientieren müssen, was später einen klaren Stopp-Kurs im Schein ergibt.