Der Dow Jones Industrial machte seine Verluste wett und notierte zuletzt 0,07 Prozent im Plus bei 38 747,91 Punkten. Die anderen Indizes konnten ihr Minus eindämmen: Der marktbreite S&P 500 verlor noch 0,14 Prozent auf 5116,71 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,32 Prozent auf 17 961,44 Zähler bergab. Er hatte am Freitag zunächst ebenso wie der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht, letztlich aber mit den deutlichsten Verlusten geschlossen.

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen haben die Anleger am Montag eine klare Positionierung gescheut. Verantwortlich dafür waren neben den bereits hohen Kursen die am Dienstag mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten. Gefragt waren indes Kryptowährungen mit neuen Bestmarken. Die Aktien der damit befassten Unternehmen profitierten davon aber überwiegend nur kurz.

Am Dienstag stehen die US-Verbraucherpreise für den Februar auf der Agenda. Sie könnten Aufschluss geben über den Zeitpunkt einer ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Zwei Tage später folgen mit den Einzelhandelsumsätzen für den vergangenen Monat weitere wichtige Konjunkturdaten.

Ein neuer gefährlicher Zwischenfall mit einer seiner Maschinen brockte dem Flugzeugbauer Boeing am Montag einen Kursverlust von 3,1 Prozent ein. Damit waren die Aktien Dow-Schlusslicht und notierten zudem so niedrig wie zuletzt im November. Bei einem Flug zwischen dem australischen Sydney und der neuseeländischen Stadt Auckland sind mindestens 50 Menschen verletzt worden. Ein "technisches Problem" habe an Bord der Boeing 787-9 Dreamliner eine heftige Turbulenz ausgelöst, berichtete der Sender Radio New Zealand. Die Maschine habe aber planmäßig in Auckland landen können.

Dagegen profitierten einige Aktien aus dem Bereich Kryptowährungen von deren Rekordjagd. Der Bitcoin kletterte am Montag erstmals über die Marke von 72 000 US-Dollar.

Die Papiere der Digitalwährungs-Handelsplattform Coinbase gewannen vier Prozent und notierten zeitweise auf dem höchsten Stand seit Dezember 2021. Die Aktien des Finanzdienstleisters Sofi Technologies schafften ein Plus von 0,5 Prozent. Die anfangs freundlichen Aktien des Bitcoin-Schürfers Riot Platforms büßten hingegen zuletzt 1,9 Prozent ein. Noch schlimmer erging es dem Konkurrenten Marathon Digital mit minus 5,7 Prozent.

Erst nach dem Handelsschluss in New York veröffentlicht der Soft- und Hardware-Hersteller Oracle Quartalszahlen. Mit plus 1,9 Prozent hielten sich die Aktien sehr gut./gl/jha/