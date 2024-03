NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen von 100 auf 105 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mark Murphy lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die starke Auftragsentwicklung und die anhaltende Dynamik im Cloudinfrastruktur-Geschäft. Er hält jedoch die stark erwartete Kursreaktion für etwas übertrieben und verwies dazu auf maue Umsatzaussichten. Die Börse ist aus seiner Sicht zu großzügig und scheine das Verhältnis zwischen Aufträgen und Gesamtumsatzwachstum derzeit überzuinterpretieren./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 01:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 01:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,99 % und einem Kurs von 114,1EUR auf Tradegate (11. März 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark Murphy

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 100

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m