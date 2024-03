Der KI-Hype sorgte bei AMD für ein zweistufiges Kursfeuerwerk. Ausgehend vom partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 54,57 USD erholte sich der Aktienkurs fürs Erste bis auf 132,83 USD am 13. Juni 2023. Unmittelbar darauf folgte eine Konsolidierung, die sich bis zum 26. Oktober 2023 erstreckte. Ursache könnte unter anderem eine gestiegene Zinserwartung im Markt gewesen sein. Ab dem 1. November 2023 etablierte sich eine weitere Aufwärtssequenz, die trotz der jüngsten Gewinnmitnahmen noch immer intakt erscheint. Gemessen vom Tief am 13. Oktober 2022 resultierte in der Spitze ein Kursgewinn von rund 317 Prozent, wenn das All-Time-High vom 8. März 2024 bei 227,30 USD als Referenz dient. Im Fall des zweiten Aufwärtstrends spielen möglicherweise die höheren Chancen AMDs eine Rolle, bei KI-Halbleiter Marktanteile von NVIDIA zu gewinnen. Dabei rechnet das Management von AMD bis in das Geschäftsjahr 2025/26 auf Basis 2022/23 mit einer Steigerung um 1013 Prozent beim Gewinn pro Aktie. Diese enorme Steigerung vermag das erwartete KGV 2025/26 auf aktuell noch immer hohe 35,48 zu senken. Alles Faktoren, die möglicherweise eine Abschwächung des gegenwärtigen Aufwärtstrends und die Bildung einer Konsolidierung implizieren.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in USD) Tendenz: