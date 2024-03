Nachdem der Bitcoin bereits am Montag ein neues Allzeithoch von über 72.500 US-Dollar erreicht hatte, wurde dieses bereits am Dienstagnachmittag geknackt. Zeitweise stieg die nach Marktwert größte Kryptowährung auf 72.953,72 US-Dollar und erreichte damit ein neues Rekordhoch, wie Daten von CoinMarketCap zeigen. Es war laut Bloomberg das dritte Rekordhoch innerhalb von fünf Tagen.

Der Erfolg der ersten börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETFs, die am 11. Januar in den USA eingeführt wurden, ist einer der Hauptgründe für die jüngste Dynamik. In Großbritannien hat die London Stock Exchange zudem angekündigt, dass sie Anträge für börsengehandelte Bitcoin- und Ether-ETFs annehmen wird, während die thailändische Wertpapierbehörde signalisiert hat, dass sie ausländische Krypto-ETFs für Privatkunden erlauben wird.

"Wir sehen eine institutionelle Akzeptanz in den USA", sagte Ophelia Snyder, Mitbegründerin und Präsidentin von 21Shares, gegenüber Bloomberg TV. "Es ist noch ziemlich früh. Nicht alle Institute, nicht alle Finanzdienstleister haben Zugang."



Auch andere große Kryptowährungen wie Ethereum, BNB, Solana und XRP haben in letzter Zeit deutlich zugelegt. Der Marktwert aller Kryptowährungen stieg zuletzt auf 2,70 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des letzten Bitcoin-Booms im November 2021 waren es zeitweise fast drei Billionen US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





